Румыния не откроет школы до сентября

Детские сады, школы и университеты останутся закрытыми в Румынии до сентября из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента Румынии Клауса Йоханниса.

"Существует большой риск, что ученики перенесут болезнь в школу, и существует большой риск того, что они перенесут болезнь из школы домой", - сказал Йоханнис, отметив, что учебный год закончится 12 июня.

До этого времени формы дистанционного обучения продолжатся, как и в последние недели.

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Будет сделано исключение только для учеников, готовящихся сдавать экзамены: они смогут вернуться в школу между 2 и 12 июня, чтобы подготовиться к этим экзаменам. В классе будет максимум 10 учеников, и там они проведут только два-три часа.

"Мы должны очень хорошо понимать, что эпидемия еще не закончена. Я слышу от многих, что нам нужно отдохнуть, что погода хорошая и эпидемия все равно исчезнет. Мои дорогие, к сожалению, это не так! Вы видели по вчерашней статистике, более 400 новых случаев заражения. У нас сегодня более 300. Поэтому мы не можем говорить об ослаблении или замедлении этой эпидемии, к сожалению", - сказал Йоханнис.

Напомним, с 15 мая в Румынии будет отменен ряд ограничений на передвижение граждан, однако ношение масок станет обязательным.

В Румынии по последним данным коронавирусом заразились более 11 тысяч человек, более 500 умерли.