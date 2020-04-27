Коронавирус в Италии: наименьшее количество новых случаев с 10 марта
В Италии за последние сутки уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом, также уменьшается число пациентов в реанимации.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.
За 24 часа зафиксировано 1730 новых случаев, тогда как днем ранее было 2244. Это наименьший показатель новых случаев с 10 марта.
С начала эпидемии коронавируса не менее 199 414 человек заразились вирусом Sars-CoV-2.
Также сообщается о 333 погибших среди инфицированных (вчера было 260). Общее количество умерших возросло до 26977 человек.
В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, наименьшее количество с 14 марта.
Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1956 человек - на 53 меньше, чем вчера. 1696 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, всего с начала эпидемии болезнь преодолели 66 624 человек.
На данный момент положительный результат теста в Италии имеют 105 847 человек. Количество увеличивается до 199 414 - как уже упоминалось выше, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.
Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.