Коронавирус в Италии: наименьшее количество новых случаев с 10 марта

В Италии за последние сутки уменьшилось количество новых случаев заражения коронавирусом, также уменьшается число пациентов в реанимации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 1730 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 2244. Это наименьший показатель новых случаев с 10 марта.

С начала эпидемии коронавируса не менее 199 414 человек заразились вирусом Sars-CoV-2.

Также сообщается о 333 погибших среди инфицированных (вчера было 260). Общее количество умерших возросло до 26977 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, наименьшее количество с 14 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1956 человек - на 53 меньше, чем вчера. 1696 человек вылечились от коронавируса за последние сутки, всего с начала эпидемии болезнь преодолели 66 624 человек.

На данный момент положительный результат теста в Италии имеют 105 847 человек. Количество увеличивается до 199 414 - как уже упоминалось выше, если в подсчете также умершие и те, кто вылечился.

Напомним, Италия объявила о переходе ко второй фазе смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.