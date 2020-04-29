МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с украинскими работниками в Лондон

Украинская авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиаслужбы Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейс должен был выполняться в среду 29 апреля в 12:40. Он был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

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Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактом, заявили в компании.

"В этих условиях украинцы могут легально и официально находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не станут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", - заявили в МАУ.

Компания отметила, что рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, который авиакомпания получила за два часа до запланированного времени вылета "без указания оснований и ссылки на нормативные документы".

"При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения", - отметили в авиакомпании.

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Пассажиры рейса, жители разных регионов Украины, сейчас находятся в терминале Международного аэропорта "Борисполь", сообщила компания.

28 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

По его словам, сейчас все цели правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности", - заявил Кулеба.

Позже в правительстве заявили о возможности "точечных" разрешений на выезд трудовых мигрантов.