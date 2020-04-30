Две трети британских компаний присоединились к госпрограмме поддержки занятости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным опроса Национального офиса статистики, 2/3 британских компаний присоединились к государственной программе поддержки занятости (Coronavirus Job Retention Scheme), чтобы сохранить рабочие места во время кризиса, обусловленного эпидемией коронавируса. Программа предусматривает, что государство компенсирует бизнесу 80% заработных плат, всего на 2500 фунтов стерлингов в месяц (3119 долларов).

Опрос проводился 6-19 апреля, в нем приняли участие 5158 компаний.

66% опрошенных ответили, что уже подали заявки на участие в программе. 56% опрошенных планируют воспользоваться отсрочкой уплаты НДС - еще одним правительственным механизмом поддержки.

В то же время программа займов для малого и среднего бизнеса по государственным гарантиям оказалась менее востребованной.

У 25% опрошенных компаний, которые во время карантина смогли продолжить работу, оборот снизился более чем на 50%. В то же время 30% опрошенных почти не пострадали.

Примерно 25% опрошенных компаний вынуждены были временно приостановить деятельность в связи с карантинными ограничениями.

В Великобритании за последние сутки подтверждено 765 смертельных случаев среди инфицированных коронавирусом. Эта цифра впервые включает случаи смерти в домах престарелых и вне больниц. Всего с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 26 097 человек.