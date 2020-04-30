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Дуда и Зеленский обсудили вопросы приезда работников из Украины в Польшу

Четверг, 30 апреля 2020, 15:28

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский провели видеоконференцию, во время которой обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, двустороннее сотрудничество и ситуацию в области безопасности в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовано на сайте польского президента.

"Разговор касался ситуации, связанной с пандемией коронавируса, двустороннего сотрудничества, особенно в экономических вопросах, включая вопросы энергетики и развития ситуации в области безопасности в регионе", - сказал глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский.

Сообщается, что президент Украины проинформировал польского лидера о ситуации на оккупированных территориях восточной Украины и нынешнем состоянии переговоров в нормандском формате.

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"Президенты также обсудили варианты возможного сценария размораживания экономических контактов, особенно приезда работников из Украины в Польшу. Он отметил, что этот вопрос будет предметом договоренностей в соответствии с рекомендациями служб, отвечающих за эпидемическую безопасность в обеих странах, и потребностями польского рынка труда", - сказал Щерский.

На сайте президента Украины отмечается, что Дуда заверил в неизменной поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельно отмечена заметная роль представителей Вооруженных сил Украины в составе командования Литовско-польско-украинской бригады.

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"Важной темой разговора стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности, в частности по диверсификации источников энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 года трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики", - говорится в заявлении Офиса президента Украины.

В то же время, в ней не упоминается о том, что Зеленский и Дуда обсуждали вопрос приезда работников из Украины в Польшу.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

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