Пристайко будет вести переговоры со странами, которые захотят пригласить заробитчан

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Пристайко сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей. Этих людей ценят за границей, своим семьям в Украине они приносят доход", – сказал Пристайко.

По словам вице-премьера, в правительстве бы хотели, чтобы эти люди остались в Украине и внесли "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", – сказал он.

Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каких-либо запретах на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

Однако, по его словам, важно понять разницу между заробитчанами, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.

"Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно – это области вдоль границы. Поэтому, одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3-6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. В отношении таких сотрудников мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу", – заявил он.

Вице-премьер отметил, что в Финляндии сезонные рабочие, которые туда приезжают, "проходят обязательную обсервацию, которую оплачивает правительство или компании, которые их нанимают".

Позже Пристайко написал в Twitter, что он будет "координировать взаимодействие с коллегами в странах ЕС относительно организованного выезда за границу сезонных рабочих из Украины".

Уряд продовжить створювати гідні умови праці в Україні, однак ті, хто хоче виїхати на сезонну роботу за кордон матимуть таку можливість.

2/2 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 29, 2020

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос о прибытии сезонных работников из Украины и будет принимать решения, исходя из текущей эпидемической ситуации.

Раньше глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

На прошлой неделе в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что заробитчане являются "обученной в Европе рабочей силой" и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".