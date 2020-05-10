Польку, работника-украинца которой нашли мертвым в лесу, приговорили к меньше 2 лет заключения

Польского работодателя, работника-украинца которой нашли мертвым в лесу, приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomosci.

Районный суд города Новый Томышль своим решением приговорил ее к 1 году 10 месяцам лишения свободы, а также на 8 лет запретил занимать руководящие позиции как работодателю и заниматься предпринимательской деятельностью в сфере, связанной с трудоустройством. Отмечается, что решение суда не окончательное.

Напомним, речь идет о 36-летнем гражданине Украины Василие Чорнее, который работал на предприятии по производству гробов возле города Новый Томышль. Случай произошел в июле 2019 года. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

Расследование установило, что когда Василий потерял сознание, руководитель запретила сотрудникам вызвать скорую. Один из сотрудников начал делать ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось. После этого работодатель сказала всем идти домой, а сама на автомобиле вывезла тело в лес за 125 километров от предприятия, где его и нашли лесники.

Работодателя обвинили в том, что она не обеспечила предоставление работнику надлежащей помощи и этим неумышленно вызвала его смерть. Также выяснилось, что работники не были официально трудоустроены.

В суде давал показания также один из работников, который помогал ей отнести тело в машину, по его словам – из-за угроз, что ему не выплатят заработную плату. Он побоялся сообщить о происшествии в полицию, потому что боялся за себя и, кроме того, почти не знал языка и не был официально трудоустроенным. Его признали виновным в осложнении расследования и оштрафовали на 8000 злотых.

Ранее сообщалось, что за этот поступок работодателю могло грозить до 5 лет лишения свободы.

В Украине у Василия Чорнея остались жена, трое несовершеннолетних детей и престарелые родители. Для помощи им в Польше собрали более полумиллиона злотых.