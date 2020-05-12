Экс-президента Франции обвиняют в сексуальных домогательствах

Во Франции начали расследование в отношении экс-президента Валери Жискар д’Эстена по обвинению в сексуальном домогательстве к журналистке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке говорит, что бывший президент неоднократно касался ее ягодиц во время интервью в 2018 году.

Штраке сказала, что глобальное движение MeToo, который осветил сексуальные домогательства и нападения на женщин, вдохновил ее выступить с обвинением.

94-летний политик отрицает это обвинение.

В заявлении адвоката Жискара д’Эстена, говорится, что он не помнит этого инцидента, не знает ни про какую жалобу и рассматривает возможность судебного иска после "особенно недостойной и оскорбительной атаки СМИ".

Журналистка подала жалобу об этом инциденте в марте. Она сказала, что решила рассказать свою историю, потому что "люди должны знать, что бывший французский президент сексуально домогался меня".

Валери Жискар д'Эстен был президентом Франции с 1974 по 1981 год. Сейчас он является членом Конституционного совета Франции, который проверяет законы на соответствие конституции.