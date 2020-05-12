Возле Гааги в море погибли 5 серферов

В Нидерландах пять опытных серферов утонули в море, когда вышли на тренировку в штормовую погоду близ Гааги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Группа серферов прыгнула в море поздно вечером в понедельник и, вероятно, не смогла справиться с сочетанием тяжелых погодных условий, северного ветра и волн, накрывших побережье. Дополнительной проблемой был чрезмерно толстый слой пены, который дрейфовал по водам Северного моря рядом с пляжами.

Четыре тела были найдены, и береговая охрана Нидерландов заявила, что пятое тело было замечено плавающим в воде за пределами досягаемости.

Мэр Гааги Йохан Ремкес заявил, что пока еще слишком рано точно говорить о причинах трагедии, тем более что у серферов было достаточно опыта, чтобы оценить опасность этих вод. Возраст жертв от 22 до 38 лет, и они жили неподалеку.