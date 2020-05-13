В Британии зафиксировано самое глубокое с 2008 года падение экономики

В Британии в первом квартале 2020 года зафиксировали самое глубокое падение экономики со времени финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом свидетельствуют данные Офиса национальной статистики.

В первом квартале 2020 года зафиксировали падение экономического роста на 2%, после нулевого роста в последнем квартале 2019 года.

Это наиболее стремительное падение показателей за квартал со времен финансового кризиса 2008 года.

Главной причиной является прекращение нормальной экономической деятельности в связи с карантинными ограничениями, введенными для сдерживания эпидемии коронавируса.

Больше всего пострадала сфера услуг.

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По оценкам аналитиков, во втором квартале ожидается еще большее снижение темпов экономического роста, прежде чем экономика начнет постепенно восстанавливаться.

Как сообщалось ранее, ВВП еврозоны в первом квартале 2020 года снизился на рекордные 3,8% вместо прогнозируемых 3,5%.

По прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году ВВП еврозоны снизится на рекордные 7,75%, и после этого в 2021 году вырастет на 6,25%.