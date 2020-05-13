Украинский Ан-124 привез медицинский груз в Польшу в рамках программы НАТО

Украинский грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" доставил в Польшу медицинский груз в рамках программы стратегических перевозок SALIS под эгидой НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Самолет прибыл во Вроцлав 11 мая и привез 56 тонн медицинских защитных экранов для лица и защитных костюмов для поддержки усилий Польши по борьбе с пандемией COVID-19.

56 tonnes of medical equipment arrived in Poland 🇵🇱 on board the Ukrainian AN-124 aircraft 🇺🇦 thanks to the #NATO-supported Strategic Airlift Capability. NATO Allies and partners stand together in responding to the #COVID19 pandemic. More info: https://t.co/HKSW3gr4ax pic.twitter.com/97b3LGtb54 — Oana Lungescu (@NATOpress) May 13, 2020

Зафрахтованный SALIS самолет Ан-124 вылетел из Тяньцзиня, Китай, и это была третья миссия SALIS по запросу Министерства национальной обороны Польши. Всего в рамках этой программы в Польшу было перевезено 170 тонн медикаментов.

"Союзники и партнеры по НАТО солидарны в борьбе с пандемией COVID-19. Через НАТО страны помогают друг другу спасать жизни. Стратегический воздушный транспорт для срочного медицинского оборудования - это одна из многих возможностей, которые мы используем для решения общей проблемы", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Это одиннадцатая миссия, выполненная SALIS в поддержку союзников по НАТО. Программа SALIS обеспечивает гарантированный доступ к пяти крупным украинским самолетам Ан-124. Контракт с Antonov Logistics также предусматривает доступ к самолетам Ан-22, Ан-225 и Ил-76.

Подробнее о миссии украинских самолетов во время пандемии коронавируса читайте в статье: "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию