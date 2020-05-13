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Украинский Ан-124 привез медицинский груз в Польшу в рамках программы НАТО

Среда, 13 мая 2020, 10:26

Украинский грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" доставил в Польшу медицинский груз в рамках программы стратегических перевозок SALIS под эгидой НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Самолет прибыл во Вроцлав 11 мая и привез 56 тонн медицинских защитных экранов для лица и защитных костюмов для поддержки усилий Польши по борьбе с пандемией COVID-19.

Зафрахтованный SALIS самолет Ан-124 вылетел из Тяньцзиня, Китай, и это была третья миссия SALIS по запросу Министерства национальной обороны Польши. Всего в рамках этой программы в Польшу было перевезено 170 тонн медикаментов.

"Союзники и партнеры по НАТО солидарны в борьбе с пандемией COVID-19. Через НАТО страны помогают друг другу спасать жизни. Стратегический воздушный транспорт для срочного медицинского оборудования - это одна из многих возможностей, которые мы используем для решения общей проблемы", - сказала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Это одиннадцатая миссия, выполненная SALIS в поддержку союзников по НАТО. Программа SALIS обеспечивает гарантированный доступ к пяти крупным украинским самолетам Ан-124. Контракт с Antonov Logistics также предусматривает доступ к самолетам Ан-22, Ан-225 и Ил-76.

Подробнее о миссии украинских самолетов во время пандемии коронавируса читайте в статье: "Мрия" для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию

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