Украинский Ан-124 привез медицинский груз в Польшу в рамках программы НАТО

Украинский грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" доставил в Польшу медицинский груз в рамках программы стратегических перевозок SALIS под эгидой НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Самолет прибыл во Вроцлав 11 мая и привез 56 тонн медицинских защитных экранов для лица и защитных костюмов для поддержки усилий Польши по борьбе с пандемией COVID-19.

56 tonnes of medical equipment arrived in Poland 🇵🇱 on board the Ukrainian AN-124 aircraft 🇺🇦 thanks to the #NATO-supported Strategic Airlift Capability. NATO Allies and partners stand together in responding to the #COVID19 pandemic. More info: https://t.co/HKSW3gr4ax pic.twitter.com/97b3LGtb54