В Румынии закрывают сайты с фейковыми новостями о коронавирусе

Власти Румынии начали закрывать новостные сайты, которые распространяли ложную информацию, связанную с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Закрытие предусмотрено в рамках указа о чрезвычайном положении, введенном с середины марта. Первым стал сайт stiridemoment.ro, на котором в одной из статей ложно отмечалось, что сети супермаркетов Kaufland, Auchan, Metro, Carrefour и Lidl были закрыты из-за пандемии.

17 марта на этом же сайте была опубликована статья под названием "Правительство тайно готовит мегаоперацию по доставке румын из-за рубежа в страну".

Министерство внутренних дел, ссылаясь на обе истории, потребовало закрытия сайта. Обе статьи широко распространились в социальных сетях.

26 марта, через месяц после выявления первого случая COVID-19 в Румынии, другой сайт, bpnews.ro, был закрыт на том основании, что он распространял информацию, достоверность которой была опровергнута властью. В статье утверждалось, что румынская вакцина "Polidin" "убивает коронавирус".

Также 26 марта было принято аналогичное решение по сайту breackingnews.xyz. Однако сайт, созданный на российской платформе, все еще работал после запроса о его закрытии, несмотря на просьбы властей о его полной блокировке.

7 апреля сайт cohortaurbana.ro был также закрыт для публикации статей, таких как "SARS, биотерроризм и средства массовой информации" (опубликована 28 марта) и "Россия обеспокоена близостью американских биологических лабораторий у своих границ" (30 марта).

10 апреля наступил черед сайта blacktopics.wordpress.com из-за нескольких статей, связывающие технологию COVID-19 с технологией 5G.

14 апреля сайты r.news-romania24.xyz и news-romania24.xyz также были закрыты. По словам властей, такая статья, как "Это официально! Италия, Германия, Франция закрывают свои границы на два года", дезинформировали румын за рубежом, что они не могут вернуться в страну. Другая статья, опубликованная на этих сайтах, называется: "Россия приходит на помощь Румынии. Российская армия будет бороться с коронавирусом в Румынии".

Издание отмечает, что список закрытых сайтов длиннее, но общее впечатление такое, что ни один из сайтов не подвергался несправедливому преследованию со стороны властей, и неясно, будут ли решения обжалованы в суде.