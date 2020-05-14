Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов

Правительство Италии на фоне пандемии коронавируса в среду решило временно легализовать мигрантов, работающих в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве, не имея вида на жительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Новые правила позволят иностранным гражданам получить вид на жительство со сроком действия на полгода, если они являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года.

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С видом на жительство такие работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

Чтобы воспользоваться новой схемой, заявителям нужно будет доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года.

Запрос на получение документа может поступить как от работника, так и от работодателя. В первом случае иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек 31 октября 2019, могут запросить временное разрешение со сроком проживания в 6 месяцев, заплатив 160 евро.

Во втором случае именно работодатель подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника он должен заплатить 400 евро плюс единовременную компенсацию, взносы и налоги.

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По оценкам издания, легализация коснется около 260 000 нелегальных мигрантов.

Министр сельского хозяйства Италии Тереза ​​Белланова заплакала, когда объявила о решении.

"С сегодняшнего дня невидимое станет менее незаметным", - сказала Белланова, бывший работник в сфере сельского хозяйства и многолетний борец за права работников.

Правительство Италии в среду представило долгожданный пакет мер по стимулированию экономики на 55 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.