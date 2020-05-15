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За время пандемии ЕС вернул домой более 580 тысяч своих граждан

Пятница, 15 мая 2020, 19:40

С начала пандемии коронавируса Евросоюз вернул домой более 580 тысяч своих граждан.

Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель в пятницу, пишет "Европейская правда".

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Он напомнил, что два месяца назад Евросоюз создал консульскую координационную группу для репатриации своих граждан по всему миру.

"Сегодня я хочу поздравить координационную группу и ее членов с чрезвычайно эффективным и профессиональным подходом... их усилия позволили более 580 тысячам граждан ЕС благополучно вернутся в свои дома в Европе", - цитирует Шарля Мишеля пресс-служба Европейского совета.

Мишель подчеркнул, что возвращение граждан происходило в очень тяжелых условиях из-за ограничений на поездки по всему миру и недостатка авиационного и наземного транспорта в разгар коронавирусного кризиса.

143 представительства ЕС во всем мире были привлечены к репатриации граждан блока.

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