Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус в Италии: число смертей и новых заражений снизилось

Во Франции задержали экс-директора радиостанции, подозреваемого в организации геноцида

В Испании за сутки от коронавируса умерли 87 человек – менше всего за более чем два месяца

Во Франции за сутки от коронавируса умерли менее 100 человек






В Нидерландах самый низкий уровень смертности от коронавируса за два месяца

Воскресенье, 17 мая 2020, 16:25

В Нидерландах в течение последней суток от коронавирусной болезни умерли 10 человек – это самый низкий уровень смертности за два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 15 новых пациентов. Вчера сообщалось о 45 новых госпитализаций.

В целом в течение последних суток коронавирусом заразились 125 человек. Таким образом, с начала эпидемии в Нидерландах зафиксировано 43 995 случаев заражения.

От последствий коронавирусной болезни умерли 5 680 человек.

Напомним, органы здравоохранения Нидерландов обнародовали отчет о том, как ограничительные меры помогли сдержать вирус.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua