Леонид Кучма хочет оставить минские переговоры и просил об этом Зеленского

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обращался к президенту Владимира Зеленского с просьбой прекратить его участие в ТКГ.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что это решение не принято и по состоянию на сейчас Кучма еще остается руководителем ТКГ. Впрочем, обращение от Кучмы поступало.

"Действительно, Леонид Данилович предлагал, чтобы мы все передали Резникову", - рассказал президент.

По его словам, эта идея появилась после того, как Резников полноценно вошел в минский процесс. Впрочем, Зеленский попросил Кучму остаться на этом посту по крайней мере на время реформы "минской группы".

"Я его (Кучму) попросил (довести до того), чтобы с российской стороны также был обновлен состав, давайте дождемся, и потом вы решите - если вы устали за много лет вашей сложной работы, то мы вас поблагодарим, со всем уважением", - заявил Зеленский.

Подробнее о событиях в Минском процессе читайте в публикации "Мы попробуем, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу.