Трамп готовится объявить о выходе США из договора об "открытом небе" - CNN

Администрация президента США Дональда Трампа готовится выйти из Договора об открытом небе и соответствующее сообщение может быть сделано уже завтра.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации.

В прошлом году американские СМИ сообщали, что Трамп подписал документ, свидетельствующий о его намерении вывести страну из Договора об открытом небе 1992 года.

Официально Белый дом не комментировал планы выйти из договора, хотя американские СМИ сообщали об этом еще в начале октября 2019 года.

Решение о выходе из договора, который был подписан в 1992 году, вступил в силу в 2002 году и позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга, может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

Критики в американской администрации утверждают, что Россия вмешивалась в американские мониторинговые полеты, используя свои миссии для сбора разведданных в США.

Американские чиновники заявили, что Россия помешала США и Канаде осуществить полет вблизи военных учений в центральной России 20 сентября прошлого года.

Это может стать последним крупным международным договором, от которого отказалась администрация США. В августе 2019-го США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, который ограничил разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.