Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус в Италии: активных случаев уже меньше 60 тысяч

В правительстве Португалии заявили, что открыты для туристов – пока только из ЕС

В Британии возобновился рост новых случаев коронавируса

Украинские дипломаты помешали продаже уникального серебра, незаконно вывезенного в Германию






НАТО призвал РФ прекратить выборочное выполнение Договора по открытому небу

Пятница, 22 мая 2020, 19:43

Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.

Об этом говорится в заявлении Альянса по результатам заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

"Мы твердо привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы все согласны с тем, что все государства-участники Договора по открытому небу должны полностью выполнять свои обязательства и обязательства", - говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что Россия уже много лет вводит ограничения на полеты, несовместимые с договором, в том числе ограничения на полеты над Калининградом и в России вблизи ее границы с Грузией.

"Продолжающееся выборочное выполнение Россией своих обязательств по Договору об открытом небе подорвало вклад этого важного договора в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Союзники призвали Россию вернуться к полному соблюдению договора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Соединенные Штаты объявили Россию нарушителем договора и заявили о своем намерении выйти из него через шесть месяцев.  США также заявили, что они могут, однако, пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс США Россия
powered by lun.ua