В Италии существенно упала суточная смертность от коронавируса

В Италии от коронавируса за сутки умерли 50 человек - значительное падение по сравнению с 119 смертями в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии, обнародованные в воскресенье.

Впрочем надо подчеркнуть, что эти данные не включают Ломбардию, эпицентр эпидемии коронавируса в Италии. Впервые с февраля в регионе не зафиксировали умерших за сутки.

В то же время власти региона остаются осторожными. Официальные отчеты поступают от больниц и муниципалитетов, и данные последних могут быть неточными из-за задержки в отчетности. В субботу в Ломбардии было 56 погибших.

Новых случаев заражения в Италии зафиксировали 531 - незначительное падение по сравнению с предыдущими днями.

В реанимации находятся 553 человека. 8613 человек госпитализированы с симптомами.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Италии умерли 32 785 человек. Общее количество людей, заразившихся вирусом с начала вспышки, составляет 229 858.

Напомним, Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте. Также итальянское правительство объявило, что позволит туристам с ЕС въезжать в страну с этой даты.