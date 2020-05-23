Эпидемия в Италии: за сутки менее 120 умерших, количество новых случаев несколько возросло

Количество умерших от коронавируса в Италии продолжает снижаться. В то же время, количество новых больных несколько возросло, особенно в Ломбардии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа в Италии от коронавируса умерли 119 больных – меньше, чем 130 и 156 в предыдущие два дня.

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За последние сутки обнаружили 669 новых случаев, что является небольшим ростом по сравнению с 652 вчера и 642 позавчера.

Большинство из них обнаружены в Ломбардии, эпицентре эпидемии в стране – 441. Непосредственно в этом регионе рост существенный, по сравнению с вчерашним показателем, когда сообщили о 293 новых больных.

Выздоровели за сутки 2 120 пациентов. Количество "активных" больных – которые сейчас имеют положительный результат теста – снизилось до 57 752 человек, что 1570 меньше, чем вчера.

В больницах остаются 8695 больных коронавирусом, из них в реанимации – 572, что на 23 меньше, чем вчера.

С начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились не менее 229 327 человек. Из них 32 735 умерли, 138 840 – выздоровели.

Напомним, Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте.