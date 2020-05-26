Страны ЕС хотят ввести акциз на электронные сигареты, как на традиционные табачные изделия

Государства-члены попросят Европейскую комиссию включить новые табачные изделия, электронные сигареты и табачные изделия с нагревом Директивы ЕС по акцизному табаку, то есть они будут облагаться налогом так же, как традиционные табачные изделия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Крайне необходимо обновить нормативную базу ЕС, чтобы решать текущие и будущие проблемы, связанные с функционированием внутреннего рынка, путем согласования определений и налогового режима для новых продуктов (таких как жидкости для электронных сигарет и табачные изделия нагревом), включая продукты, содержащие или не содержащие никотин, которые заменяют табак, чтобы избежать правовой неопределенности и различий в регулировании в ЕС ", - говорится в проектах заключений Совета ЕС.

Ожидается, что выводы Совета будут одобрены 27 мая на заседании Комитета постоянных представителей (COREPER II).

Хотя новые табачные изделия регулируются в соответствии с Директивой о табачных изделиях, в которой основное внимание уделяется аспекту здоровья, в настоящее время не существует общеевропейской системы акцизов, как в случае традиционных табачных изделий.

Ситуация на едином рынке ЕС достаточно фрагментирована, так как некоторые страны-члены облагают налогом жидкости для электронных сигарет и другие подобные продукты по разным ставкам, в то время как другие вообще не облагаются их налогом.