В Германии количество случаев коронавируса превысило 180 тысяч

С начала эпидемии коронавирус в Германии зафиксировали более 180 тысяч случаев заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные федерального Института Роберта Коха.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилась на 741, умерли 39 человек.

Днем ранее сообщалось о 353 случаях заболевания и 62 летальных случаях, выявленных за сутки.

С начала эпидемии в Германии зарегистрировали 180 458 случаев заражения, умерли 8450 пациентов с COVID-19, более 164 тысяч уже вылечились.

В Германии в разных землях наблюдается разная ситуация с заражением новым коронавирусом. Также в компетенции правительств земель и местных органов власти - воплощение решений относительно смягчений карантинных мероприятий.

Введенные ранее в Германии ограничение социальных контактов для сдерживания распространения коронавирус будут действовать до 29 июня.

Германия собирается отменить предупреждение о туристические поездки своих граждан в 31 европейскую страну с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.