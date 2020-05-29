Чехия хочет временно отменить соцвзносы для малого бизнеса

Парламент Чехии рассматривает проект о временной отмене социальных взносов для малого бизнеса, который не прибегал к массовым сокращениям работников во время карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Палата депутатов парламента Чехии сегодня, 29 мая, утвердила проект, который предусматривает отмену уплаты социальных взносов для малых компаний, которые в течение карантина не прибегали к массовому сокращению работников и уменьшению заработных плат. Законопроект является частью пакета мер, предложенных Министерством труда и социальных вопросов.

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Проект будет распространяться на компании, имеющие до 50 работников, в июне-августе этого года.

В оппозиции предлагали расширить эту меру и на компании с 250-500 сотрудниками, но их не поддержали.

Проект еще должен быть утвержден Сенатом.

Ранее правительство утвердило программу поддержки занятости для помощи бизнесу в условиях кризиса, вызванного эпидемией. Согласно ей, государство частично компенсирует работодателям заработные платы работников. Максимальный процент компенсации составляет 80% - за работников, которые оказались на карантине.

Напомним, с 25 мая в Чехии сняли большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса. Жесткие меры сохранятся только в одном регионе.

70% жителей страны, заразившихся с начала пандемии коронавируса, уже выздоровели.