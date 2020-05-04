Молдова отменит чрезвычайное положение 15 мая

Молдова отменит чрезвычайное положение с 15 мая в рамках ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В Молдове 15 мая завершится действие чрезвычайного положения в рамках ослабления карантина, введенного для противодействия эпидемии коронавируса.

Такое решение приняли президент страны Игорь Додон, премьер-министр Ион Кику и спикер Зинаида Гречаный по итогам совместного заседания 4 мая.

Чрезвычайное положение Молдова ввела 17 марта. Еще ранее Игорь Додон отмечал, что не видит необходимости продолжать его после 15 мая - даты, когда истекает срок его действия.

"После 15 мая возобновится обычный порядок работы. Но защитные меры нужно соблюдать и дальше, потому что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а количество инфицированных людей может снова возрасти, если меры игнорировать", - отметил Игорь Додон.

На сегодня в Молдове зафиксирован 4121 случай коронавируса, из них 124 больных - умерли, 1382 - выздоровели. За последние сутки обнаружили 69 новых больных.

Напомним, также власти Молдовы рассматривает возможность с 15 мая возобновить регулярные коммерческие авиарейсы.

Ослаблять карантин в стране начали с 27 апреля: в этот день возобновили работу большинство магазинов, кроме торговых центров; людям разрешили прогулки в парках.

С сегодняшнего дня, 4 мая, в Кишиневе и Бельцах снова стал платным общественный транспорт, который был бесплатным из-за карантина. Также сегодня вышли на работу работники бюджетных учреждений.

До этого, 2-3 мая, общественный транспорт не работал - чтобы не допускать скопления людей в праздничные дни. К таким же мерам Кишинев прибегал в поминальные дни, 25-27 апреля.