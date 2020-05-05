Австрия не зафиксировала всплеска инфекции после открытия магазинов

Открытие тысяч магазинов в Австрии три недели назад не привело к новому всплеску заражения коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian, об этом во вторник объявил министр здравоохранения страны.

Австрия ввела коронавирусные ограничения рано, семь недель назад закрыв бары, рестораны, школы, театры и второстепенные магазины. Это помогло сократить ежедневный рост количества заболеваний до менее чем 1% и сохранить уровень смертности на относительно низком уровне - умерли всего 606 человек.

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14 апреля Австрия стала одной из первых стран в Европе, которая ослабила карантин, открыв садовые центры и магазины площадью до 400 квадратных метров.

"Теперь мы можем очень хорошо изучить и оценить последствия 14 апреля и последующих дней, и они показывают, что мы отлично справились с первым этапом ослабления", - заявил министр здравоохранения Рудольф Аншобер на пресс-конференции.

"У нас нет признаков заметного роста случаев в отдельных областях. Ситуация очень устойчивая, очень стабильная, и это действительно очень-очень позитивная, хорошая ситуация", - сказал он.

Ежедневный прирост случаев инфекции, добавил он, в настоящее время составляет 0,2%.

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