Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Польше перенесли выборы президента: голосование хотели провести по почте

Великобритания стала первой страной Европы, где от эпидемии погибли более 30 тыс человек

В Италии сообщили о рекордном количестве выздоровлений от коронавируса

В Госдепе считают, что "1+1" повторил российский фейк об "американских лабораториях"






Чехия усилит охрану своих дипломатов в России

Четверг, 7 мая 2020, 11:39

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что страна планирует усилить меры безопасности для дипломатов в России.

Об этом он заявил в интервью РБК, сообщает "Европейская правда".

"Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности нашего МИД в чешское посольство в Москве", - сказал Петршичек.

Он отметил, что чешская сторона не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом в Праге памятника маршалу Коневу.

Ранее в апреле в Санкт-Петербурге перед зданием генконсульства Чехии прошел митинг. Подобный инцидент произошел и перед зданием посольства Чехии в Москве, территорию которого забросали дымовыми шашками.

Напомним, в начале апреля в Праге демонтировали монумент советскому маршалу Ивану Коневу.

Москва угрожала Праге возмездием за статую Конева. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал к судебному преследованию людей, стоявших за демонтажем памятника. В России с начала апреля действует закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за порчу воинских захоронений и памятников, как в России, так и за рубежом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия
powered by lun.ua