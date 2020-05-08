В Барселоне людям разрешили отдыхать на пляжах в определенные часы

В Барселоне людям разрешили снова отдыхать на пляжах в рамках ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Барселоне людям разрешили снова отдыхать на пляжах в рамках ослабления карантина - после 7 недель жесткого карантина. Теперь людям разрешены отдых, пробежки и купания на пляжах между 6 утра и 10 утра.

Для контроля за соблюдением безопасной дистанции на побережье присутствует полиция.

Сегодня правительство Испании должно принять решение о том, какие регионы первыми смогут перейти к "фазе 1", следующему этапу выхода из карантина. В регионах, где ситуация наиболее безопасна, смогут возобновить работу бары, рестораны и религиозные учреждения - с определенными ограничениями и мерами безопасности. Решение должны обнародовать в субботу. Предыдущая, "нулевая фаза", началась 4 мая.

Наиболее вероятно, что в Каталонии ограничения сохранятся дольше, поскольку она и регион Мадрида наиболее пострадали от эпидемии. Половина новых случаев за последние 24 часа зарегистрированы в Каталонии.

В то же время, отметил главный эксперт по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Фернандо Симон, "продление мер безопасности можно сочетать с прогулками на улице и улучшением качества жизни".

В последние дни в Испании наблюдаются незначительные колебания показателей смертности от коронавируса. За минувшие сутки от последствий болезни умерли 229 человек, тогда как в четверг и среду сообщалось о 213 и 244 смерти соответственно. Общее количество умерших от коронавируса в Испании достигло 26 299.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 1095 человек - больше, чем накануне, когда сообщалось о 754 новых случаях.

Напомним, 6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.