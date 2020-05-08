Ложная тревога: заражение коронавирусом в правительстве Финляндии не подтвердилось

Опасения, связанные с возможным риском заражения членов правительства Финляндии коронавирусом, не подтвердились.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Тест человека, у которого подозревали COVID-19, дал отрицательный результат. Таким образом правительство уже во второй половине дня в пятницу вернется к работе в нормальном режиме.

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В четверг сообщалось, что в целях безопасности члены правительства были немедленно переведены на удаленный режим работы. Это было сделано после того, как министр социального обеспечения и здравоохранения Айно-Кайса Пеконен и министр труда Туула Хаатайнен находились в одном помещении с человеком, у которого заподозрили коронавирус.

Запланированный на четверг час вопросов и ответов в парламенте был отменен.

В конце апреля премьер Финляндии Санна Марин некоторое время работала дистанционно, узнав, что у знакомого одного из сотрудников ее резиденции подтвердили коронавирус. Однако ее тест на коронавирус оказался отрицательным.