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Турция направила Украине тонну помощи для борьбы с COVID-19

Пятница, 8 мая 2020, 15:18

В пятницу 8 мая в аэропорту "Борисполь" прибыла медицинская помощь, которую Украине направила Турция в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом "Европейской правде" в пятницу сообщили в посольстве Турции в Украине.

Помощь весом около 1 тонны была направлена ​​по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На борту самолета - дезинфекторы и средства защиты лица и глаз, в частности, 150 000 масок и 500 защитных костюмов.

Украинские чиновники поблагодарили Турцию за помощь и отметили дружеские отношения и стратегическое партнерство двух стран.

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере выразил надежду, что помощь стратегическому партнеру Украине сделает свой вклад в облегчение бремени украинских медиков.

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