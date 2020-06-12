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В Турции береговая охрана подобрала мигрантов, которые не смогли попасть в Грецию

Пятница, 12 июня 2020, 09:00

В Турции береговая охрана подобрала 42 мигрантов, которые не смогли попасть на лодке на территорию Греции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu Agency.

Береговая охрана Турции вечером в четверг подобрала 42 искателей убежища, которые пытались на резиной лодке добраться на территорию Греции. Как сообщается, им не дала высадиться береговая охрана Греции. Мигрантов подобрали вблизи города Фокея.

Как сообщалось ранее, на днях из Греции поступали сообщения об увеличении количества искателей убежища, которые пытаются попасть в Грецию с территории Турции.

Напомним, в конце мая министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис сообщал, что Греция собирается расширить забор на границе с Турцией для защиты от нелегальных мигрантов.

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Греция Турция мигранты
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