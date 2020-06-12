Греция продлила действие временных видов на жительство из-за огромных очередей

Греция продлила срок действия временных видов на жительство для лиц, у которых он завершается в ближайшее время, чтобы решить проблему с огромными очередями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

Греция продлила действие видов на жительство для лиц, у которых срок их действия истекает между 1 июля и 30 сентября. Действие их разрешений проживать в стране продлили до 31 октября.

Такое решение приняло министерство миграции в связи с тем, что перед службой по вопросам убежища третий день подряд формируются очереди из сотен людей - мигрантов и беженцев, у которых истекает срок действия временных разрешений. Некоторые не расходились даже ночью, чтобы не потерять свое место в очереди.

В связи с этой ситуацией в адрес министерства начала звучать критика, в частности и потому, что такие скопления людей увеличивают риск заражения коронавирусом.

Кроме продления срока действия разрешений, с 15 июня процедуру сделают доступной онлайн, рассказал министр по вопросам миграции Нотис Митаракис.

Кроме того, добавил он, с понедельника беженцы и мигранты, проживающие в специальных лагерях, смогут обратиться за продлением своих разрешений в администрацию.

Как сообщалось ранее, на днях из Греции поступали сообщения об увеличении количества искателей убежища, которые пытаются попасть в Грецию с территории Турции.