В Германии опасаются, что санкции США по "Северному потоку-2" ударят по госорганах

В Минэкономики Германии выразили опасения, что санкции США по проекту "Северный поток-2" могут быть направлены не только против компаний, но и против немецких государственных органов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Минэкономики указывают на двухпартийный законопроект, который сенаторы-демократы и республиканцы внесли в Вашингтоне в начале июня в рамках американского законодательного процесса. В ведомстве отмечают, что согласно законопроекту, все компании, которые "предлагают услуги, страхование или услугами по модернизации судов" в связи с планируемым газопроводом "Северный поток-2", должны быть включены в планируемые санкции.

В документе также говорится: "То же самое касается таких услуг, как испытания, инспекции или сертификаты, необходимые для эксплуатации Nord Stream 2."

В связи с этим в министерстве экономики опасаются, что предложенный американский законопроект мог бы "ввести санкции против административно-технических действий государственных ведомств в связи со строительством или эксплуатацией трубопровода".

"Было бы новшеством, если бы санкции были направлены против ведомств (дружеских) правительств или прямо против правительств", - говорится в документе Минэкономики.

Напомним, в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Представленный проект закона дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

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