Вице-премьер: НАТО больше всего ждет от Украины пяти законов

Среди законопроектов, необходимых для сближения Украины с НАТО, Альянс больше всего ожидает одобрения пяти основополагающих документов.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что закон о гостайне занимает особое место, так как "касается трансформации даже не институтов, а мышления".

"Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я, как вице-премьер и по сей государственный служащий, наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи. Без евроатлантической мобилизации эти изменения могли бы еще долго дискутироваться. Сейчас же речь идет о законопроекты, которые уже в парламенте!" - скзала Стефанишина.

Она также заверила, что после получения нового статуса в НАТО, партнера с расширенными возможностями, Украина будет стремиться к членству.

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