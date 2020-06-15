На въезде в Грецию развернули тысячи туристов, которым ложно сообщили об открытой границе

Тысячи сербов не смогли попасть к Греции после объявления об открытии ее границ для иностранцев, в том числе из третьих стран, поскольку выяснилось, что через наземные пункты пропуска въезд разрешен только гражданам ЕС или резидентам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербские СМИ.

29 мая Греция объявила, что с 15 июня откроет свои границы для государств-членов ЕС и третьих стран. Сербия была в числе этих стран, поэтому было объявлено, что ее граждане не должны будут предоставлять тест на COVID-19, если они поедут в эту страну. Транзит через свою территорию в Грецию сербам разрешили Северная Македония и Болгария.

Утром на границе Болгарии и Греции образовались очереди на несколько километров из автомобилей граждан разных стран, которые изъявили желание отдохнуть в Греции.

Однако при попытке въезда в Грецию выяснилось, что туда пускают только граждан стран ЕС или резидентов. Тысячи сербов были вынуждены вернуться домой.

В МИД Сербии утверждают, что не были проинформированы греческой стороной о том, что сербы не смогут попасть в Грецию из Болгарии или Северной Македонии. Как сказал генеральный секретарь Министерства Велько Одалович, решение греческого органа, осуществляющего мониторинг за эпидемической ситуацией, по открытию границ было принято 12 июня, когда была встреча глав МИД Греции и Сербии и греческое внешнеполитическое ведомство о нем на тот момент не знало.

"Это их внутренняя проблема нехватки координации, греческое МИД не знало о мерах, которые будут приняты" - сказал Одалович.

В понедельник сербское министерство торговли, туризма и телекоммуникаций получило подтверждение из посольства в Афинах, что действующие меры на границе Греции продлены до 30 июня. На практике это означает, что туристы из Сербии смогут въехать в Грецию с 1 июля. Министерство уже предупредило туроператоров, и все организованные поездки до конца июня уже отменены.

Сербский омбудсмен в свою очередь попросил коллег из Болгарии и Греции содействовать возвращению сербов, которые вместе с маленькими детьми застряли на границе.

Как сообщалось, Греция в понедельник открыла свои основные аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и граждан третьих стран, чтобы увеличить количество международных рейсов и восстановить туризм после трехмесячного карантина.

Пассажиры, прибывающие из стран, которые Агентство по безопасности полетов (EASA) считает опасными в связи с распространением коронавируса, должны будут сдать тест.

Следует отметить, что Украина входит в список стран с высоким риском заражения, поэтому по прилету необходимо будет сдавать тест и проходить карантин. Сербия входит в число стран с низким уровнем риска, поэтому в аэропортах ее граждан могут ждать лишь случайные проверки.