Греция разрешила въезд сербским туристам, которые застряли на границе Болгарии и Греции

Греция разрешила въехать на свою территорию гражданам Сербии, которые застряли на греко-болгарской границе.

Как пишет сербское издание РТС, об этом вчера поздно вечером сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает "Европейская правда".

Как сообщил Ивица Дачич, правительство Греции поздно вечером решило разрешить въезд гражданам Сербии, которые застряли на границе в Болгарии после того, как выяснилось, что Греция впускает только граждан стран ЕС или резидентов, а въезд для граждан третьих стран будет закрыт до 1 июля, как рекомендовала Еврокомиссия.

По его словам, это решение касается только граждан Сербии, которые застряли в Болгарии, но не в Северной Македонии. Финальное решение о дальнейшем въезде граждан Сербии в Грецию ожидается сегодня.

Сербия была среди третьих стран, для граждан которых Греция пообещала открыть границу с 15 июня без обязательства предоставлять тест на COVID-19. Транзит через свою территорию в Грецию сербам позволили Северная Македония и Болгария.

Однако на въезде в Грецию выяснилось, что туда пускают только граждан стран ЕС или резидентов.

В понедельник сербское министерство торговли, туризма и телекоммуникаций получило подтверждение из посольства в Афинах, что действующие меры на границе Греции продлены до 30 июня. На практике это означает, что туристы из Сербии смогут въехать в Грецию с 1 июля.