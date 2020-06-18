Польская авиакомпания LOT возобновит рейсы из Киева 2 июля

Польская авиакомпания LOT анонсировала возобновление рейсов из Киева в Варшаву со 2 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

LOT объявила о намерении с 1 июля восстановить международные рейсы из Варшавы и опубликовала обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.

Авиакомпания будет летать из польской столицы со 2 июля в аэропорт Борисполь. Полеты внесены в расписание с частотой пять раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В LOT подчеркивают, что текущая сеть маршрутов действительна до 14 июля 2020 года. Она пока не включает рейсы из Варшавы во Львов, Одессу, Харьков и в аэропорт "Киев", которые обслуживались до начала кризиса.

Пассажирам перед бронированием следует учитывать, что новый график не гарантирует выполнение рейса. Ранее другие авиакомпании, среди которых Lufthansa, Austrian Airlines и Czech Airlines, вносили Киев в свое новое расписание, однако фактический запуск полетов задерживался.

Правительство Польши 16 июня возобновило международное воздушное сообщение с большинством стран ЕС, но рейсы из Украины остались под запретом.

По рекомендации Еврокомиссии, страны ЕС и Шенгена должны начать восстанавливать допуск граждан третьих государств на свою территорию с июля. Однако пока не известно, войдет ли Украина в список стран, откуда въезд будет разрешен.