Лидеры ЕС продлят экономические санкции против России - СМИ

Ожидается, что лидеры Европейского Союза в пятницу поддержат продолжения экономических санкций против России до конца января 2021 года.

Как передает "Европейская правда", об этом из дипломатических источников стало известно агентству Reuters.

ЕС ударил по энергетическому, финансовому и оружейному секторам России после того, как Москва аннексировала Крым в Украине в 2014 году и поддержала боевиков на востоке Украины.

В последние годы ЕС отмечает, что вопрос смягчения этих санкций привязан к выполнению Россией Минских соглашений.

Действующие санкции ЕС действуют до конца июля, и 27 лидеров государств-членов ЕС, которые проводят виртуальную встречу в пятницу, как ожидается, проложат путь для еще одного шестимесячного продления, которое будет официально оформлено позже в этом месяце.

В то время как некоторые страны, включая Италию и Венгрию, хотели бы возрождения экономических связей с Россией, однако они пока не взяли верх, поскольку ЕС недоволен дезинформацией о коронавирусе, распространяемой Москвой.

Как сообщалось, Совет ЕС в четверг продлил на год санкции против России, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма.