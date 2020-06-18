Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Полноценный саммит Восточного партнерства будет в марте 2021 года: ЕС определил приоритеты

НАТО одобрил план действий на случай второй волны коронавируса

Президент Сербии заявил, что любое решение по Косову потребует одобрения РФ

В Польше - наибольшее за сутки число умерших от коронавируса с конца апреля






НАТО одобрил план действий на случай второй волны коронавируса

Четверг, 18 июня 2020, 17:47

Министры обороны стран НАТО согласовали план совместных действий стран-членов в случае второй волны коронавируса.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам министерской видеоконференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, министры согласовали сегодня три решения: новый операционный план для оказания поддержки союзникам и партнерам, создание запасов медицинского оборудования и фонд для приобретения критически важных предметов медицинского назначения.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить, что наши силы остаются готовыми ответить на любую угрозу. Важно, чтобы этот кризис в сфере здравоохранения не превратился в кризис безопасности", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО играет ключевую роль в поддержании гражданского реагирования на пандемию, включая доставку самолетами необходимого медицинского оборудования, транспортировку пациентов и создание полевых госпиталей.

Напомним, 17 июня министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в ответ на увеличение арсенала российских ракет и дестабилизирующее поведение РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua