Черногория открылась для украинцев: есть условие для въезда

Черногория приняла решение о дальнейшем открытие для иностранных граждан, позволив въезд жителям Украины, но с наличием отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Жители Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом теста ПЦР на SARS-CoV-2, сделанным в аккредитованных лабораториях. Тесту должно быть не более, чем 48 часов.

Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT).

Такие же условия для въезда получили жители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

Черногория принимает иностранцев на основании места жительства, а не гражданства. Решение принимается на основе эпидемиологической ситуации.

В общем Черногория сформировали три списка стран в зависимости от количества активных и новых случаев коронавирусной инфекции, тенденции количества новых случаев заражения и общей реакции страны на пандемию с учетом имеющейся информации о таких аспектах, как тестирование, мониторинг и мониторинг контактов, лечения и отчетность.





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