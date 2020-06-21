В Западной Германии появился первый памятник Ленину

В Западной Германии появился первый памятник Владимиру Ленину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

В городе Гельзенкирехен, центре Рурской области в земле Северный Рейн-Вестфалия, 20 июня открыли памятник коммунистическому лидеру Владимиру Ленину.

Установку памятника инициировала Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ). По их словам, это первый постамент Ленину в Западной Германии. Сам памятник изготовили еще в 1957 году в бывшей Чехословакии.

По мнению главы МЛПН Габи Фехтнер, Ленин "мыслителем всемирно-исторической значимости, опередившим свое время, ранним борцом за свободу и демократию". При этом, добавила она, "время монументов расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам и другим реликтам прошлого точно прошло".

С появлением памятника согласны не все. В начале марта представители ведущих партий в местном совете Западного Гельзенкирхена приняли резолюцию, в которой завили, что советский лидер олицетворяет собой "насилие, репрессии, терроризм и ужасные человеческие страдания". Но суд в Мюнстере отклонил представление, которым пытались заблокировать установку памятника.

МЛПН имеет в Германии незначительную поддержку. На выборах в Бундестаг ее члены получали не более 0,1% голосов.