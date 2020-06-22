МИД создал онлайн-карту о "посткоронавирусных" правилах путешествий для украинцев

МИД представил карту о "посткоронавирусных" правила путешествий для украинцев в ​​другие страны.

Об этом рассказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министерство иностранных дел Украины подготовило онлайн-карту, которая должна помочь украинцам разобраться с требованиями и правилами въезда на территорию других стран после "коронакризиса". На портале собрана актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях въезда для граждан Украины в условиях пандемии COVID-19. Она размещена по адресу tripadvisor.mfa.gov.ua.

"Это цифровой ответ на коронавирусный вызов. Мы будем поддерживать эту карту до тех пор, пока в мире остаются ограничения, связанные с пандемией, и обновлять ее", - отметил Дмитрий Кулеба.

Информация о разрешении на въезд визуализирована на карте мира различными цветами: оранжевым изображены страны, куда въезд гражданам Украины запрещен, желтым - куда въезд возможен при наличии вида на жительство, зеленым - если ограничений на въезд нет.

Отдельным разделом размещена информация о режиме транзитного проезда через территорию разных стран - также с цветовой визуализацией.

Для того чтобы просмотреть информацию о нужной стране, нужно кликнуть на нее на карте.

Информацию о правилах в каждой стране будут регулярно обновлять соответствующие посольства Украины.

Сейчас карта работает в тестовом режиме.

МИД также рекомендует украинцам, планирующим путешествия, регистрироваться в системе "ДРУГ" (проект Добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу). Это поможет дипломатическим представительствам Украины эффективнее помочь путешественникам в случае чрезвычайной ситуации в странах назначения.