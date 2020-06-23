Страны Балтии планируют совместно обновить военно-морской флот

Эстония совместно с другими балтийскими странами рассматривает возможность единого тендера на обновление военно-морского флота трех республик.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Эстония, Латвия и Литва планируют в рамках проекта "Naval vision 2030" совместно обновить военно-морской флот. Дело в том, что большинство кораблей в трех республик через 15 лет уже будет пора списывать со счетов.

Покупка одного военного корабля - очень дорогая процедура, поэтому страны и хотят объединиться в своем заказе, чтобы получить более привлекательную цену.

"До окончательного решения мы еще не дошли, но высшее военное руководство взвешивали этот план около года назад и в итоге его приняло. Теперь наша задача - до осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на все это потребуется денег. Но здесь придется также учесть и тот факт, что через 10-15 лет эти расходы могут существенно измениться", - сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.

Читайте также В Балтийском море стартовали военные учения 19 стран НАТО

Основной тип военно-морских кораблей в Эстонии, Латвии и Литве - это минные тральщики. По словам Юри Саска, именно минные тральщики были и остаются оптимальным вариантом для трех стран. Однако, если речь идет о заказе новых кораблей, то их нужно будет строить с учетом дополнительных потребностей.

"Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы была возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты. Также необходимо обеспечить контроль воздушного пространства. И, само собой, потребуются системы контроля, чтобы в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы хотя бы знали, где она", - пояснил Саска.

В составе ВМС Эстонии входят три тральщика для поиска мин и один миноносец, выполняющий роль флагмана.