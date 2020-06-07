Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В городке в районе Бергамо антитела на коронавирус обнаружили у 37% жителей

Иран считает, что "черные ящики" самолета МАУ не содержат важную информацию

Полиция применила слезоточивый газ и водометы на коронавирусном протесте в Риме

Польша надеется на увеличение американского военного контингента






В Балтийском море стартовали военные учения 19 стран НАТО

Воскресенье, 7 июня 2020, 12:26

В воскресенье 7 июня в Балтийском море стартовали международные учения Baltops, которые собрали 19 стран НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

В учениях примут участие 3000 человек из 19 стран, 29 судов и 29 авиасредств. Учения продлятся с 7 по 16 июня.

Читайте также
Антивирусный фронт: как НАТО противостоит коронавирусу

Для обеспечения безопасности и здоровья участников обучения проходят исключительно на море. Такая мера позволит подразделениям расширить оперативное межгосударственное сотрудничество, обеспечив при этом здоровье и готовность экипажей для действий по поддержанию постоянной региональной безопасности.

В 49-х по счету обучениях Baltops участвуют Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Baltops - это ежегодные международные учения, которые начали регулярно проводить с 1972 года. Их цель - повысить гибкость стран-участниц в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Как сообщалось, в этом году международные учения "Си Бриз" решили провести в измененном формате из-за пандемии COVID-19.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс
powered by lun.ua