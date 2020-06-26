Президент Сербии считает, что его страна станет членом ЕС до 2026 года

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что остается уверен, что его страна будет полноправным членом Европейского Союза до 2026 года.

Об этом он сказал после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я не хочу рассказывать о деталях, но я доволен всеми деталями, которые мы обсудили. Я убежден, что мы можем вступить в новую фазу отношений Сербии и Европейского Союза, и я верю, что мы будем членами ЕС до 2026 года", - сказал Вучич.

Переговоры о присоединении Сербии к ЕС официально начались в 2014 году.

Фон дер Ляйен не говорила о датах, а взамен подчеркнула необходимость продолжения диалога. "После выборов нужен широкий диалог со всеми политическими силами для продвижения вперед реформ, необходимых для приближения Сербии к ЕС", - сказала она.

Президент Еврокомиссии также отметила важность поиска решения в споре с Косово. "Диалог с Косово является ключевым", - сказала она.

Фон дер Ляйен также встретилась с премьер-министром Косово Авдуллою Хоти. "Мы поддержим Косово в необходимых реформах на его пути в ЕС и в постпандемическом выздоровлении", - отметила она.

Конфликт Сербии с Косово является одним из главных препятствий для ее вступления в ЕС.

Как сообщалось ранее, примирение Белграда и Приштины оказалось под угрозой после обвинения президента Косово и экс-спикера парламента Косово в военных преступлениях.

Специализированная прокуратура Косово в Гааге выдвинула официальные обвинения в преступлениях против человечества и военных преступлениях лидерам Косово - президенту Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Кадри Весели. Преступления, указанные в обвинительном заключении, касаются сотен жертв среди косовских албанцев, сербов, ромов и других этнических групп и включают политических противников.