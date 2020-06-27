Меркель за диалог с Россией, несмотря на ее методы дестабилизации

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Берлин должен продолжать конструктивный диалог с Россией, несмотря на методы дестабилизации.

Об этом она сказала в интервью нескольким европейским изданиям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель обратила внимание на "кампании дезинформации", проводимых Россией, а также напомнила об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в самом центре Берлина в августе прошлого года. В этом деле федеральная прокуратура Германии 18 июня выдвинула против правительства России обвинения в заказном убийстве.

"Убийство в берлинском парке Тиргартен - это, очевидно, серьезный инцидент, вина за который в настоящее время выясняется в суде", - подчеркнула канцлер ФРГ. "В любом случае, мы признаем, что гибридная война и методы дестабилизации является моделью поведения со стороны России", - добавила она.

В то же время канцлер ФРГ считает, что "есть веские причины продолжать конструктивный диалог с РФ".

"В таких странах, как Сирия и Ливия, которые лежат в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России большой. Поэтому я буду и дальше стремиться к сотрудничеству", - пояснила глава немецкого правительства.

Зелимхан Хангошвили, который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме, уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Он был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и канцлер Германии Ангела Меркель ранее в июне не исключили возможности введения против России новых санкций за это убийство.