ЕС с 1 июля разрешит въезд гражданам 14 стран, Украины в списке нет - ВВС

Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными" и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ВВС.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. Этот список в точности повторяет тот, который публиковали ранее другие издания.

Также границы могут быть открыты для граждан Китая, если китайское правительство предложит взаимное соглашение для путешественников из ЕС.

Процедура ЕС по формализации списка и критериям, по которым страны оцениваются как безопасные, должны быть завершены к полудню во вторник.

Сообщается, что список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.

Туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то время как Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надежными медицинскими данными.

Напомним, изначально в список входили 54 страны, в том числе Украина.

Как известно, по критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС