В Молдове разоблачили преступную группу, которая подпольно производила вертолеты

Молдавские правоохранительные органы сообщили о разоблачении организованной группы людей, которая специализировалась на незаконном производстве вертолетов.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении полиции Молдовы.

Правоохранители в течение нескольких месяцев следила за незаконным производством вертолетов в Криулянском районе.

Более 10 вертолетов, внешне похожих на модель Ka-26, производили в подпольных условиях и планировали экспортировать в страны СНГ.

Правоохранители продолжают обыски на базе, где производили вертолеты, и в домах подозреваемых. Никаких документов о происхождении деталей и оборудования, а также никаких разрешений на производство подозреваемые предъявить не смогли.

Фото полиции Молдовы

Отмечается, что большинство участников производственного процесса, а также организаторы и руководители подпольного производства - жители приднестровского района.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "контрабанда летательного аппарата двумя или более лицами".

За это преступление подозреваемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.