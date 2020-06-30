В Молдове разоблачили преступную группу, которая подпольно производила вертолеты
Молдавские правоохранительные органы сообщили о разоблачении организованной группы людей, которая специализировалась на незаконном производстве вертолетов.
Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении полиции Молдовы.
Правоохранители в течение нескольких месяцев следила за незаконным производством вертолетов в Криулянском районе.
Более 10 вертолетов, внешне похожих на модель Ka-26, производили в подпольных условиях и планировали экспортировать в страны СНГ.
Правоохранители продолжают обыски на базе, где производили вертолеты, и в домах подозреваемых. Никаких документов о происхождении деталей и оборудования, а также никаких разрешений на производство подозреваемые предъявить не смогли.
Отмечается, что большинство участников производственного процесса, а также организаторы и руководители подпольного производства - жители приднестровского района.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "контрабанда летательного аппарата двумя или более лицами".
За это преступление подозреваемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.