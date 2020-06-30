Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Wizz Air анонсировала новые рейсы в Италию и Чехию

В Молдове разоблачили преступную группу, которая подпольно производила вертолеты

У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев

CNN: Трамп называл Меркель "глупой" и хвастался гениальностью лидеру КНДР






В Молдове разоблачили преступную группу, которая подпольно производила вертолеты

Вторник, 30 июня 2020, 15:30

Молдавские правоохранительные органы сообщили о разоблачении организованной группы людей, которая специализировалась на незаконном производстве вертолетов.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении полиции Молдовы.

Правоохранители в течение нескольких месяцев следила за незаконным производством вертолетов в Криулянском районе.

Более 10 вертолетов, внешне похожих на модель Ka-26, производили в подпольных условиях и планировали экспортировать в страны СНГ.

Правоохранители продолжают обыски на базе, где производили вертолеты, и в домах подозреваемых. Никаких документов о происхождении деталей и оборудования, а также никаких разрешений на производство подозреваемые предъявить не смогли.

 
Фото полиции Молдовы

Отмечается, что большинство участников производственного процесса, а также организаторы и руководители подпольного производства - жители приднестровского района.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "контрабанда летательного аппарата двумя или более лицами".

За это преступление подозреваемым грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua