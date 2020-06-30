В Молдове признали неконституционными высокие штрафы за нарушение карантина

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным размер штрафов за нарушение карантина.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, соответствующее решение суд огласил вчера, 30 июня.

Как сообщила председатель Конституционного суда Домника Маноле, суд признал противоречащими Конституции страны положения Кодекса о правонарушениях, согласно которым "физические лица, не соблюдающие меры профилактики, предупреждения и борьбы с эпидемическими заболеваниями и ставящие под угрозу общественное здоровье" караются штрафом в размере от 22 500 леев (около 1160 евро, или около 34 600 гривен).

Согласно решению суда, для определения размера штрафа должна использоваться статья 34 Кодекса о правонарушениях, согласно которой штрафы для физических лиц должны составлять от 1 до 500 условных единиц - от 50 до 2500 леев.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Издание не указывает, какие последствия будет иметь решение КС для людей, которые уже заплатили такой штраф.

В конце мая сумма штрафов, которую заплатили жители Молдовы за нарушение карантина, достигла 44 млн леев, что составляет около 2,2 миллиона евро.

Из них на то время заплатили около 4 млн леев - в частности, потому, что признание вины и оперативная уплата штрафа позволяет оплатить от 50% до трети его суммы.