Wizz Air анонсировала новые рейсы в Италию и Чехию

Авиакомпания Wizz Air объявила о намерении открыть три маршрута между Украиной и Италией из летнего расписания 2021 года и открыла продажу билетов на два новых рейса из Киева и Львова в чешский город Пардубице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.com.

С 29 марта 2021 года Wizz Air запустит рейсы Одесса-Милан (Мальпенса) и Одесса-Рим, которые будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 30 марта 2021 Wizz Air полетит из Одессы в Болонью по вторникам и субботам.

Читайте также Wizz Air анонсировала новый рейс Дортмунд - Запорожье со 2 августа

Минимальная цена авиабилетов в одну сторону на рейсы в Милан и Болонью, которая декларируется авиакомпанией, составляет 580 грн, на рейсы в Рим - 870 грн.

С помощью этих маршрутов Wizz Air вернется на рынок полетов между Украиной и Италией. До 2015 году рейсы между странами выполняла украинская дочка Wizz Air Ukraine, однако они были приостановлены после остановки работы дочернего предприятия. Материнская авиакомпания не могла несколько лет получить разрешение на полеты.

Также компания Wizz Air открыла продажу билетов на два новых рейса из Киева и Львова в чешский город Пардубице. Авиакомпания намерена обслуживать оба маршрута с 1 сентября с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты на рейсы Киев-Пардубице продаются по цене от 870 грн в одну сторону, на рейсы Львов-Пардубице - от 580 грн в одну сторону. В стоимость входит перевозка только небольшого предмета ручной клади.

Город Пардубице расположен в 125 километрах от Праги.