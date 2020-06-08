Верховный суд Испании начал расследование в отношении бывшего короля

Прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля Хуана Карлоса в связи с контрактом на скоростные поезда в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Прокурор Верховного суда будет расследовать, может ли бывший король быть включен в дело в отношении любого деяния, которое имело место после того, как он потерял свой иммунитет, когда отрекся от престола в июне 2014 года в пользу своего сына Фелипе.

"Это расследование сосредоточено, в частности, на установлении или исключении преступной значимости деяний, которые произошли после июня 2014 года, когда бывший король больше не был защищен неприкосновенностью", - заявили в суде.

Хуан Карлос был популярен благодаря своей роли в переходе страны к демократии в конце семидесятых годов, но после ряда скандалов он был вынужден передать трон своему сыну.

Прокурорское расследование Верховного Суда относительно короля основано на другом расследовании, проведенном антикоррупционным прокурором страны в связи со вторым этапом строительства высокоскоростной железной дороги, соединяющей города Медина и Мекка в Саудовской Аравии, которое было предоставлено группе испанских компаний в 2011 году.

В середине марта король Фелипе заявил, что отказался от любого наследства от своего отца после обвинений в секретных оффшорных счетах.

Решение Фелипе было принято после того, как швейцарская газета La Tribune de Geneve сообщила, что Хуан Карлос, будучи королем, якобы получил 100 миллионов долларов от покойного короля Саудовской Аравии.

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